Tras su regreso a la Selección, Messi vuelve a Barcelona

La Pulga viajó a la ciudad catalana para reintegrase al club culé. Tal como estaba previsto, no jugará el martes ante Marruecos.

El regreso de Lionel Messi no fue el esperado. No tanto por su producción personal, sino porque la Selección Argentina no estuvo a la altura y cayó 3-1 ante Venezuela en Madrid. Y la revancha deberá esperar, porque el 10 partió rumbo a Barcelona.

Tal como se había estipulado de antemano, la Pulga no estará el martes ante Marruecos en Tánger. Así, mientras el resto del plantel sigue concentrado en Madrid, él ya viajó rumbo a su hogar en Cataluña.

Desde el cuerpo médico de la Selección Argentina informaron que Messi tuvo una reagudización de dolor pubiano bilateral, pero su presencia en la próxima presentación de Barcelona no corre riesgos. Ahora, a esperar otra vez para ver al crack rosarino con la celeste y blanca.