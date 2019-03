Curas abusadores: Aguilera no pudo revertir la acusación fiscal por los detalles sexuales del caso

Justicia Hace 2 horas

El último de un rosario de sacerdotes denunciados por abuso sexual en Salta, el Padre José Carlos Aguilera, profesor universitario y ex Capellán de la Universidad Católica de Salta, no pudo ocultar su enojo al momento de la imputación penal, instancia que, tanto el sacerdote como sus defensores, no pudieron desacreditar.