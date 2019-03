¿Federico Bal cobrará $240 mil por mes en el "Bailando"?

El comienzo del "Súper Bailando" está cada vez más cerca y las figuras que participarán del certamen ya se están definiendo. Florencia Torrente y Griselda Siciliani ya están confirmadas para la competencia, mientras que otros nombres como el de Federico Bal están en plenas negociaciones, consignó Crónica.

Este domingo, un usuario de Twitter sorprendió con una información explosiva: el hijo de Carmen Barbieri ya habría cerrado contrato con la producción y por una jugosa suma de dinero. "Al final Fede Bal cerró ir al "Bailando por 240 mil pesos por mes", escribió el denominado @pabloschi. Además, aseguró que una de las condiciones era bailar con Lourdes Sánchez.

El rumor se esparció entre los fanáticos del actor, como también entre los seguidores del "Bailando" y hasta entre periodistas. Por este motivo, Bal tuvo que salir a aclarar que no era cierto: "Queridos haters: todavía no comenzó el 'Bailando' y ya me están juzgando, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi cachet. Relájense. Todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y apoyo".

Como si la desmentida de Federico Bal fuera poco, el propio Ángel de Brito aclaró que la cifra y la pareja con Lourdes Sánchez era información falsa. "Todo mentira", escribió el periodista ante la pregunta de una usuaria de Twitter.