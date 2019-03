Daños y robo en la escuela de Música de Salta en zona Norte

Daniel, encargado de la confitería en dialogo con Salta Directo, relató que desde que está el edificio de la Escuela de Música funcionando en el lugar han sufrido muchos hechos de inseguridad que tienen que ver con daños, vandalismo y robos, a pesar de que la garita policial se ubica a 200 metros.

“La escuela esta vulnerable, ésta y la que van a inaugurar, porque no tienen rejas no tienen nada. Esto es algo que debe verlo el Ministerio de Educación. El buffet tiene acceso a la Escuela y tranquilamente pueden ingresar. Hay instrumentos musicales, bancos, fotocopiadoras y si la escuela sigue con este estado de vulnerabilidad y gente que no tiene respecto por la Institución vamos a seguir con estos casos” alertó el comerciante.

El primer hecho lo perpetraron ingresando por una ventana corrediza que no cuenta con reja, la misma fue forzada y el alarma no se activó porque había quedado apagada tras un corte de luz. Se llevaron 25 gaseosas y otras cosas que no superan los $3000, ignorando cafetera, televisor y cosas que hacen a la confitería que tienen mayor valor económico y que no fueron tocadas por lo que creen que los delincuentes serían chicos jóvenes.







El otro hecho ocurrió durante el fin de semana, los delincuentes se sentaron en unas pircas donde pueden sentarse los alumnos, las rompieron y con esas piedras dañaron unos vidrios especiales que se ubican en unas ventanas ubicadas en la parte de la cocina de la confitería. Preocupa el hecho de que si pueden ingresar a la confitería, pueden acceder a la institución fácilmente y encontrarse con instrumentos de mayor valor.