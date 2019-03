Abril: Cuánto y cuándo van a pagar de AUH, SUAF, monotributo y la Ayuda Escolar 2019

El primer aumento del año es una realidad y miles de familias dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social ya están disfrutando del dinero extra que fijó la Ley de Movilidad.

En marzo el aumento fue del 46% para las Asignaciones Universales, mientras que para las Asignaciones Familiares el incremento fue de casi el 12%. Además, una buena parte de los beneficiarios que reciben ayudas por y para sus hijos, también recibieron la Ayuda Escolar anual que este año fue de $1701.

De esta forma las cifras finales fueron de $2650 para las AUH (más $1700 de ayuda escolar) mientras que las personas dentro del SUAF cobraron entre $2041 y $4032 dependiendo en la zona de residencia.

De esta forma, a partir del cuarto mes del año (abril) las familias que reciban una asignación de ANSES van a cobrar lo mismo aunque la forma del pago tiene algunas diferencias respecto del mes corriente.

ANSES CUÁNDO Y CUÁNTO COBRO EN ABRIL POR LA AUH y MONOTRIBUTO

Las personas que cobran una asignación universal por hijo en abril cobrarán lo mismo $2650 pero, a diferencia de marzo, van recibir el dinero todo junto y no es dos pagos. Este monto se mantendrá durante todo el año y se actualizará en función de los índices de inflación por Ley de Movilidad.

Además, el 40% de los beneficiarios no cobraron la Ayuda Escolar 2019 en marzo pero si lo recibirán en abril. Así, aquellos que todavía no reciben este pago extra van a cobrar $4350 por cada niño.

A continuación las fechas de cobro para los meses de abril y mayo para Asignación Universal por Hijo y monotributo.

ANSES COBRO AUH y SUAF | Cuáles son los requisitos para que te paguen TODO el aumento (46%)

ANSES CUÁNDO Y CUÁNTO COBRO EN ABRIL POR SUAF

Aquellos trabajadores en blanco que cobran la mínima también van a cobrar lo mismo que en marzo con la única diferencia que la mayoría va a recibir un plus por la Ayuda Escolar 2019 (la mayoría no lo cobró en marzo) y no van a recibir el aumento en forma complementaria. Por el contrario, se les va a pagar lo mismo y todo junto.

Recordemos que hace pocos días ANSES fijó los límites de ingreso (sueldo o facturación) para grupos familiares en $3.621 como mínimo y $107.658 como máximo.

Otro punto importante es que no todos los SUAF cobran lo mismo y la cifra final de pago varía de acuerdo a la zona geográfica en la que viva el beneficiario.

A continuación las montos de cobro (con aumento incluido) para abril y mayo en concepto de ayuda por el Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF)



Ahora, te mostramos las fechas de cobro para los meses de abril y mayo para SUAF

Fuente: Ciudadano Diario Mendoza