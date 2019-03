Desvalijaron un local comercial en pleno centro salteño

Ocurrió el fin de semana en calle Buenos Aires 281, a dos cuadras de la Plaza 9 de Julio. Se llevaron gran cantidad de mercadería, computadoras, monitores e impresoras. Damián su dueño, pide a la comunidad no comprar los productos robados.

Durante el fin de semana, el local Química Urbana, sufrió el robo de gran parte de sus mercancías. El emprendimiento se dedica a la venta de indumentaria en general y realiza sublimados. Su dueño, Damián, en diálogo con InformateSalta contó que el pasado sábado cerraron el local a la noche y el domingo a la tarde se enteraron que la puerta del local estaba abierta.

La situación fue advertida por un empleado de un hotel cercano al lugar desde las primeras horas de la mañana pero recién logró dar aviso a sus dueños por la tarde de ese domingo. "A nosotros nos avisa un chico que trabaja en un hotel del frente, que teníamos la puerta abierta. Es una puerta de madera antigua, no tengo alarma. A la puerta le rompieron la madera de abajo y de adentro ya se puede abrir" relató.

Al detectar la puerta violentada, se dio con que delincuentes habían ingresado y robado muchísima mercadería. Entre las que destacan mochilas de la marca Everlaif que solo comercializa este local en Capital. Además sustrajeron computadoras, monitores, impresora, un celular y un televisor.

"Dejaron un carrito en la puerta, se ve que algo pasó. Dejaron lo más pesado, se llevaron lo más liviano. Gracias a Dios tenía mercadería de clientes que no se llevaron, tenía mochilas camisas y cosas que los clientes me dejaron para que prepare, se llevaron una pila de mochilas. Eran como 15 y así como estaban se las llevaron, banderas de Argentina, de muchas carpetas se llevaron una en particular y dejaron todas, así como las remeras" relató el damnificado a InformateSalta.

Piden a la comunidad no adquirir estos productos, ya sea en redes sociales o en la vía pública, como el caso de las mochilas u otros. Lamentan no tener foto de todo lo que se llevaron pero aquí les dejamos algunas imágenes de mochilas sustraídas.

"La verdad no calculé porque voy a estar peor, pero no sé, fácil perdimos 50 mil" lamentó el comerciante, al tiempo que indicó que es el segundo robo que sufre en 3 meses.

La denuncia fue radicada en comisaría Primera y por ahora, tras haber levantado pericias trabajan en dar con el delincuente.