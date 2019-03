Antonio Fernández busca la reelección como rector de la UNSa

“Primero la UNSa” es la lista que encabeza el rector Antonio Fernández y con la que competirá por una reelección, acompañado por Mirta Daz como candidata a vicerrectora. En diálogo con InformateSalta, el actual rector realizó un balance de gestión y habló sobre los objetivos de cara a las elecciones.

“Ahora estamos en Tartagal dialogando con los estudiantes y con los docentes, les estamos mostrando las cosas que hicimos en nuestra gestión y lo que nos falta hacer, el motivo por el que queremos continuar un nuevo período. Mañana vamos a estar en Orán”, manifestó.







Fernández destacó: “Hemos dedicado nuestra gestión como principal objetivo a salvar carreras que se abrieron durante la gestión anterior pero que no contaban con financiamiento, eso nos generaba un problema porque nosotros asumimos esos costos. Muchas carreras en el interior y algunas en Capital, que se habían abierto por un período determinado y que ya habían dejado de ser financiadas. En este marco conseguimos habilitar 263 cargos de libre disponibilidad más otros 150 cargos a través de convenios y programas que hicimos para salvar las carreras”.

Durante estos años, se trabajó intensamente con las sedes regionales, dándoles mayor participación y aumentando autonomía a las autoridades, involucrándolas también en el área de investigación.







“En Orán tenemos un inconveniente importante con la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales que tenía un convenio que la financiaba correctamente pero fue lanzada de manera irregular dado que no se cumplió con un paso previo muy importante que es el de acreditar la carrera para obtener la validez del título nacional. Estamos en el proceso de obtener esa acreditación”, manifestó.

Con respecto a al contexto económico, Fernández indicó: “El presupuesto 2017 fue bastante racional, pudimos crear muchos cargos y salvar carreras. En presupuesto 2018 no fue tan bueno pero anduvimos bien. El año pasado 3 mil millones de pesos destinados a infraestructura universitaria, se nos cayó una obra en Tartagal para crear dos aulas y un set de baños, esa obra continúa pero con recursos de la propia universidad. El 2019 viene muy ajustado, no hay recursos para infraestructura universitaria, la cuestión salarial por ahora está cubierta más allá del conflicto de paritarias que están negociando en estos momentos. No obstante, el dinero para los salarios pactados llega siempre”.

El rector mencionó que hay un atraso en el envío de fondos para gastos de funcionamiento, “lo último que recibimos es lo de noviembre del año pasado. Sin embargo, remitimos a todas las dependencias los montos de enero y febrero porque tuvimos una buena gestión administrativa y financiera, los que nos permitió generar una reserva”.







El próximo 17 de abril se realizarán las elecciones, hasta el momento hay cuatro listas presentadas para el cargo de rector. “Me acompaña la actual presidenta del Consejo de Investigación Mirta Daz, investigadora y docente de mucho prestigio. Queremos seguir trabajando haciendo foco en los estudiantes que son los destinatarios finales de nuestro proyecto. Cuando asumimos presentamos un nuevo sistema de ingreso que fue aprobado dos años después y estamos consiguiendo el financiamiento, para reducir al máximo el desgranamiento y la deserción de los estudiantes, principalmente en primer año. La idea es trabajar con los estudiantes desde el secundario y luego cuando ingresan a la universidad”, sostuvo.







Una de las mayores inversiones de esta gestión tiene que ver con un proyecto de conectividad de más de 40 millones de pesos. “Es la primera universidad de Sudamérica que va a contar con este sistema, es tecnología de punta. Nos va a ayudar procesos administrativos, también apuntamos a utilizar la tecnología para los procesos de investigación y académicos”.

El rector explicó una declaración reciente que causó polémica sobre el tiempo que demoran los estudiantes en recibirse. Sólo un 10% se gradúa en tiempo y forma. "No importa cuánto se demora un estudiante mientras consiga su objetivo de recibirse", declaró hace unos días.

En este sentido, explicó: "Buscamos que los alumnos logren un cambio en su vida a través de la educación, pueda recibirse y obtener un título que les permita crecer a ellos y a su familia. El contexto y la situación social de la UNSa son muy distintos a la de los estudiantes de instituciones privadas. La mayoría de nuestros estudiantes tienen otras obligaciones, trabajan, son padres, llevan sus hijos a clases. No es el estudiante típico que sólo se dedica a estudiar, sino que hacen un esfuerzo enorme para continuar con sus estudios. Si bien las carreras están planteadas en un tiempo determinado, no significa que todos los estudiantes la cumplan en el mismo tiempo."