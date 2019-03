Buscan a niños que fueron fotografiados durmiendo a la intemperie en Orán

Una fotografía de unos niños durmiendo sobre unos cartones en Orán, despertó la inquietud de la Cooperadora Asistencial del municipio. Mónica Larrán, en diálogo con InformateSalta, explicó que tras viralizarse la imagen tomadas supuestamente el sábado en horas de la madrugada, no se pudo encontrar a los menores ni saber ningún detalle, sumado a que desde entonces y a pesar de estar visitando la zona, no lo volvieron a verlos.

“Me llaman de que habían subido una foto a través de el Facebook avisando que estos dos niños estaban durmiendo en ese lugar, cuando yo tomo conocimiento llamo urgente a Abordaje Territorial para que se traslade al lugar la asistente social. Llegaron al lugar no había nadie, indagaron a los vecinos y comentaron que ellos escucharon ruidos y movimientos el sábado a la madrugada, pero nadie tomó intervención. Fue más fácil sacar la foto y subirla al Facebook, no sabemos ni quiénes son, ni de donde son porque no volvieron a dormir ahí”.







En cuanto al lugar de la foto, confirmó que existe y los cartones donde pernotaban estaban abandonados en el lugar. “Existe el lugar, dejaron los cartones, pero nada y se volvió a ir esta mañana temprano y no hay nada. Ahora esta lloviendo y no están, ese día no había llovido. Hoy comenzó a llover de nuevo”

Para la funcionaria de Orán existe una intencionalidad política ya que la viralización se encaró remarcando la pobreza de Salta. “Hay una intencionalidad evidentemente, se ve que fue cierto que estaban pero no se conoce ni de donde son, nada, mi teléfono es tan público, todos me conocen y saben cómo contactarme y yo no soy las que apagan el celular de noche”.

Asimismo la Directora de la Cooperadora de Orán, aclaró que de existir esta situación se harán cargo como lo hacen habitualmente.