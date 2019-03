Elecciones en la UNSa: Claros buscará volver a tomar el timón del rectorado

De cara a las elecciones de autoridades que se realizarán en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) el próximo miércoles 17 de abril, Víctor Claros, ex rector y actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en diálogo con InformateSalta, confirmó que intentará volver al cargo que ocupó hasta marzo de 2016, acompañado por la vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Graciela Morales, con quien integrará la lista “Compromiso Académico y Social”.

En la oportunidad, explicó que si bien en un primer momento su intención fue renovar su mandato como decano, luego decidió redoblar la apuesta en pos del pedido de colegas de diferentes facultades quienes le manifestaron que “la situación actual no era buena” y que faltaba gestión. “Me hicieron ver que están peligrando muchas cosas que conseguimos, en algunos lugares no se puso un ladrillo más desde que nos fuimos”, señaló.

En el marco educativo, resaltó que durante su periodo al frente de la Universidad lograron la concreción de la sede Sur, que incluye Metán y Rosario; y la creación de diferentes carreras en Cafayate; Santa Victoria Oeste; Tartagal; Orán y en Salta Capital, con la esperada incorporación de Medicina. “En la actual gestión no se creó ni una sola carrera”, dijo.

Si bien reconoció que las políticas nacionales no son las mismas, debido a la alta inflación y la devaluación, volvió a apuntar contra el actual rector Fernández y manifestó que no se puede trabajar encerrado en una oficina. “Yo no me quedaba acá, yo iba a recorrer las sedes, y hacíamos reuniones semanales con los decanos, y los directores porque realmente ellos son los que están viendo la vivencia de cada una de sus unidades académicas”.

Claros insistió en que tener la vivencia directa de los trabajadores y los estudiantes les va a permitir poder ir con mucho más fundamentos a Buenos Aires a gestionar los fondos. “Nadie es superman, nadie hace las cosas solo, acá yo tuve la suerte de tener un equipo de gabinete, de decanos, de personal de apoyo universitario docente y estudiantes que apoyaron”, dijo.

Con respecto a la política para becas de comedor, sostuvo que durante su gestión ya aproximadamente el 25% del presupuesto estaba destinado al funcionamiento para becas de comedor de estudio y de formación, a la vez que destacó que inauguraron 5 comedores, y aumentaron las raciones. "En aquel momento en Salta estaban en 450 y nosotros lo llevamos cerca de 800”, afirmó.

Sobre el trabajo en las sedes manifestó que en el interior están muy molestos porque las actuales autoridades las abandonaron “Siguen teniendo muchos problemas que ya los creíamos solucionados, trato de no mirar para atrás lo que fueron estos tres años y tampoco quiero dormirme en los laureles con respecto a lo que se ha hecho antes, mi promesa es que vamos a recuperar todo aquel tiempo perdido”.

Por último, sostuvo que hay que abrir las puertas a la comunidad e igualar oportunidades. “Por más que sea gratuita hay jóvenes que no comen, o no tienen para el transporte, si no tienen una beca no pueden estudiar, tenemos que reconocer que los pobres, los de escasos recursos también tienen derecho a ser profesionales”, finalizó.