Por la crisis económica, no se festejarán los 20 años del Carrileñazo

Así lo confirmó el intendente Efraín Orosco, atribuyendo los motivos a la difícil situación económica que se atraviesa en todo el país. “Tenemos las cuentas en orden pero no queremos tener sobresaltos, vamos a seguir mantenido la buena administración”, sostuvo.

Se trata de uno de los eventos culturales más importantes de El Carril, que éste año se verá perjudicado por cuestiones económicas. El intendente Efraín Orosco confirmó a InformateSalta que no se realizará éste año ya que significa un gasto innecesario.

“Tenemos como política pública pagar los sueldos al día, pagar a proveedores, garantizar servicios. A pesar de que son los 20 años del festival, tenemos que tomar algunas medidas para enfrentar la situación. Quizás el año que viene la situación esté mejor”, manifestó.

Si bien con las ventas de entradas se achica el presupuesto, Orosco dijo que no se encuentran en condiciones de perder cerca de un millón y medio para un festival. “Además hoy la gente no tiene plata y no acude como antes a estos festivales. Esta plata puede estar destinada para otro fin, vamos a priorizar la parte social. La inversión este años rondaría en los tres millones de pesos”, manifestó.







Aparte del festival, éste año se suspendieron cenas y agasajos y se reducirá cerca de un 20% el gasto en combustible: “El municipio no está en rojo, pero vamos a seguir manteniendo las cuentas al día, vamos a priorizar otros gastos”.

Con respecto al aumento salarial para los empleados, el intendente manifestó: “Vamos a acordar con los gremios lo mismo que se otorgó en la provincia. Tenemos en orden las cuentas, no queremos tener sobresaltos, vamos a seguir mantenido la buena administración”.