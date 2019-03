Elecciones 2019: Bettina Romero suma suspenso y no define una candidatura

La diputada provincial aún no confirmó si participará de los comicios de este año. Priorizó por ahora su labor por los vecinos desde la Legislatura. “No creo que sea el momento para hablar de candidaturas”, señaló.

Mientras siguen las definiciones en torno a lo que serán las elecciones de este año, y con los movimientos en el arco político para confirmar participaciones, la diputada provincial Bettina Romero puso suspenso a su eventual candidatura.

Consultada por Radio Salta si tiene previsto participar en las elecciones, la legisladora tomó distancia de una confirmación: “No creo que sea el momento para hablar de candidaturas, nuestro espacio ha demostrado voluntad de hacerle propuestas a la ciudadanía, a mí me encontrarán hablando de propuestas para la ciudad de Salta, no de mi candidatura o de un tema personal”.

Para reafirmar su postura, Romero recalcó que “aquí hay un equipo, hay ideas y eso le vamos a presentar a la ciudadanía”. Del mismo modo sentenció que “siempre encaramos cada proceso electoral con seriedad, no discutimos candidaturas o con quién competiremos, queremos hablar de Salta”.

Sobre este punto, mostró más prioridad en la actividad de la Legislatura, sobre todo en la apertura de sesiones del próximo lunes. “Vamos a estar allí para escuchar al gobernador (Juan Manuel Urtubey), veremos los temas que se vayan a plantear en las sesiones (…), el 1° de abril estaremos hablando (de Salta) y los temas que nos preocupan como provincia y como ciudad, a la que yo represento”, concluyó.