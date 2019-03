Desesperado pedido de protección de una mujer acosada por un hombre en Orán

Yanet es una joven mujer que vive en Orán y tiene una pequeña hija, ella viene sufriendo la persecución de un sujeto que le ha dicho abiertamente amenazas tales como “te voy a c…” o “te voy a matar”.

Resulta que el sujeto tiene una aparente obsesión con ella y constantemente se acerca hasta su negocio y su vivienda a la vez en pleno centro oranense en la intersección de España y Eduardo Arias. La mujer asegura que llama a diario al 911 más de una vez porque el sujeto aparte de vociferarle obscenidades, amenazarla de muerte, daña su local comercial. Recientemente rompió una puerta de vidrio.

Además, manifiesta que si bien lo detienen, rápidamente Juan Luna, recupera su libertad y vuelve al ataque con mayor violencia. Teme por su hija y por ella. Hace cargo a la justicia de lo que le pueda pasar a ambas ya que la denuncia al parecer no tiene importancia.

En una primera publicación la mujer dice: "Ya no sé qué más hacer con esta persona. Cuantas veces por día llamo al 911, ya hice denuncia, presente pruebas... Están esperando que cumpla con sus amenazas?? La persona que le da libertad se tendrá que hacer cargo si a mí o a mi familia le pasa algo... Estoy desesperada y con mucho miedo q alguien me diga como hago para vivir tranquila?? Es un problema de todos los días... Si no está molestándome está espiando escondido!! ¿Qué hago Dios?? Otra vez esta suelto.!! Que alguien me diga que puedo hacer ya que la policía se lo lleva detenido pero en horas lo suelta y viene más loco que antes!"

En una segunda publicación la joven manifestó los siguiente;



Radio A Orán cuenta que su publicación se llenó de comentarios en apoyo a ella, y de sugerencias de "justicia por mano propia" subidas de tono. Otros vecinos de la cuadra también se expresaron en el mismo posteo marcando que no es la primera vez que este hombre ataca a alguien, y que en varias oportunidades estuvo preso "pero vuelve a salir". "Nadie hace nada a pesar de las denuncias y de lo peligroso que es" expresan.