Los polémicos pasacalles del "supuesto arreglo" entre Unión y Defensa y Justicia

Unión será juez y parte en la definición del campeonato, ya que el próximo domingo, a partir de las 18, visitará en Florencio Varela al escolta Defensa y Justicia, que buscará llegar a la última fecha con chances de pelearle el título a Racing.

Por su parte, el Tatengue buscará sumar los tres puntos para quedar más cerca de asegurar por segundo año consecutivo su clasificación a un torneo internacional, ya que hoy ocupa uno de los puestos de Sudamericana.

El Tate llega de dos victorias en fila, tras superar a Lanús por la Superliga y a Independiente del Valle en su debut internacional en la Copa Sudamericana, por lo cual el envión es propicio para dar el gran salto y abrochar otro gran objetivo como sería el asegurarse un lugar en otro certamen Conmebol.

Incluso Leonardo Madelón tendría la gran chance de colocar el mismo equipo que viene de jugar esos dos últimos partidos, ya que no tiene jugadores suspendidos, ni lesionados.

El presidente Luis Spahn habló en los últimos días con La Oral Deportiva, donde cuando fue consultado por el partido del próximo domingo, bromeó: "Pobre Defensa y Justicia que le pusieron a Unión en las últimas fechas".

Pero no se quedó ahí, y agregó: "Nosotros también tenemos nuestros objetivos y jugamos por cosas muy importantes, y vamos por esos tres puntos, hay fe para lograrlo. Unión demostró en los últimos tiempos que la localía no es tema relevante, hicimos partidos partidos muy buenos como ante River y Huracán, por lo que no se van a amedrentar. Van por la personal y para dar lo mejor de sí, tenemos un hermoso grupo humano en el plantel e irán por los tres puntos".

Pero esta mañana algunos puntos de la ciudad aparecieron con diversos pasacalles, donde se apunta directamente a la relación que ambos clubes tienen con el empresario Cristian Bragarnik, que genera suspicacias para el cotejo en Florencio Varela, da cuenta Unosantafe.

Bragarnik tiene una participación activa en el Halcón de Varela, en cuanto a lo que tiene que ver con el armado del plantel. Incluso se lo pudo observar en varios partidos del equipo, y sentado al lado de Sebastián Beccacece en la platea en el partido donde el DT fue expulsado ante Junior de Barranquilla, en la Sudamericana del año pasado.

En Unión, en tanto, ayudó en alguna oportunidad a pagar sueldos cuando el club estaba complicado en ese sentido, generalmente tiene reuniones con los dirigentes y Leonardo Madelón, a quien representa, y en algunas ocasiones trajo a varios jugadores al plantel.

Los pasacalles no dejan margen a la duda, y se pide que no se acepte el dinero de Bragarnik para arreglar el partido (para que Defensa y Justicia gane y llegue con chances de pelear el título a la última fecha), y que el Tate gane el partido para clasificarse a la Sudamericana 2020.

"El Tate no arregla. Vamos por la clasificación a la Sudamericana 2020", reza uno de los pasacalles.

En tanto, otro le apunta directamente al empresario, y dice: "No a los $$$ de Bragarnik. Sí a la Sudamericana". El mismo aparece firmado por "Los Tate".