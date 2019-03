Pintaron grafitis en la escuela Urquiza durante la marcha por el Día de la Memoria

Luego de la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria, la escuela Urquiza, ubicada en la intersección de calles Zuviría y Güemes, cuya fachada fue renovada hace algunos meses, apareció pintada con agresivas frases como “cuidate facho si salís a la calle” y “todas las balas se la van a devolver”.

Al respecto, Mabel Chocobar, directora de la institución, antes las cámaras de Somos Salta, expresó su indignación por lo sucedido puesto que durante todo un año reunieron fondos para llevar adelante la obra que solo duró dos meses. “Después de más de 7 u 8 años de vivir con carteles de políticos y amorosos, logramos con el sacrificio de todos renovar la escuela y da mucha tristeza verla así”, expresó.

En ese marco, envió un duro mensaje a los responsables de los actos vandálicos y señaló que no es la manera ni la forma para manifestarse. “Les pido a las personas mayores, a los chicos y los grandes, que no cometan estos actos que no se pueden aprobar en la escuela, ni un edificio, ni en lugar lado”, se quejó.

En tanto, Mónica, docente del establecimiento, sostuvo que es muy triste ver tan 'fea' la fachada pese al gran esfuerzo que realizaron junto con los padres. “Es desagradable, estoy de acuerdo que a veces se manifiesten pero estas cuestiones no se pueden permitir, quiero expresar mi repudio total”.

Por último, Nerina Bonet, otra de las educadoras, pidió colaboración a la comunidad, no solamente monetaria sino también de mano de obra y pintura. “Aquellos que estén dispuestos a colaborar con pinturas, para lijar, limpiar, y demás, son bien recibidos, queremos que vuelva a quedar como estaba la escuela”, finalizó.