Rodolfo Urtubey dijo que "no sería ético" ocupar un lugar en la Corte de Justicia

A Guillermo Catalano, actual presidente del máximo tribunal, se les vence el mandato diciembre de este año, al igual que a Guillermo Posadas. En tanto, poco antes, en el mes de noviembre, a Ernesto Samson.

Diferente es la situación del Abel Cornejo, quien renunció un año antes de finalizar su período de 6 años, cargo para el cual el actual procurador Pablo López Viñals ya fue propuesto por el gobernador Urtubey.

Por eso, empiezan a sonar nombres de quienes podrían renovar, y quienes podrían ser propuestos en reemplazo.

Uno de ellos es el actual Senador Nacional Rodolfo Urtubey, cuyo mandato en el Congreso finaliza este año. Al respecto dijo en diálogo con el periodista Daniel Murillo: “No me parece ético. Siendo mi hermano el Gobernador, no me parece ético que ponga en el Poder Judicial, que justamente tiene como función controlar los actos de gobierno, que ponga a un hermano como juez, para controlar sus propios actos. Me parece que eso no, éticamente no corresponde”.

Habrá que ver qué otros nombres surgen, o si es que serán ratificados los actuales integrantes.