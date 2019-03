Por el mal estado de las calles, Coronel Cornejo quedó sitiado tras las lluvias

Las incesantes precipitaciones llevan más de 30 días y las calles de tierra no soportaron tanta agua. Los vecinos claman por ayuda. Piden, por lo menos, un poco de ripio para poder entrar y salir del lugar. Temen algún problema grave.

Hay malestar, preocupación e indignación en Coronel Cornejo, dado que la localidad norteña quedó sitiada: por las incesantes lluvias que llevan un mes, las calles de tierra se convirtieron en ríos de barro y lodo, no entran ni salen vehículos, y temen alguna desgracia ante un problema que lleva décadas.

Mario Raúl es un vecino de ese pueblo, dependiente de General Mosconi, quien en diálogo con InformateSalta explicó los malos momentos que está viviendo: “Esto siempre pasa cuando llega el tiempo de las lluvias, ya llevamos más de 30 días” de precipitaciones”.

Según indicó, el agua convirtió los caminos de tierra en un lodazal, es imposible transitar en vehículos o a pie, donde los más perjudicados son los chicos quienes no pueden ir a clases y hasta tuvieron que pedir permiso a un Centro de Jubilados para que los maestros pudieran enséñales, dado que no todos cuentan con botas o no cuentan con los medios para llegar a los establecimientos.

A esto, precisó que no entran ni salen ningún tipo de rodados, por lo cual los negocios están desabastecidos. Como si fuera poco temen que ocurra alguna situación grave, para la cual no contarían con asistencia, porque las ambulancias tampoco pueden ingresar.

El angustiado vecino reclamó a la intendencia alguna ayuda, pedido que reiteran continuamente pero jamás es escuchado. “Pedimos a la intendencia que por lo menos tire ripio pero no lo hicieron, también le pedimos reuniones al intendente para que qué se puede hacer pero no quiere juntarse”, protestó.