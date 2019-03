Qué dijo Macri sobre la nueva disparada del dólar

La cotización del dólar volvió a colarse en la agenda política y nada menos que de la boca del propio Mauricio Macri. La voracidad por el billete verde hizo que las pizarras en la city porteña rozaran los $45 desatando un nuevo capítulo de la fiebre verde.



La depreciación del peso llegó al 3% en la jornada alcanzando un 12% en lo que va del mes y se activó la maquinaria retórica del Gobierno a todo vapor.

Por lo pronto, el Presidente atribuyó la suba del dólar a los vaivenes del mercado internacional, al tiempo que sostuvo que "nadie la tiene fácil en el mundo" porque la moneda estadounidense "sube prácticamente lo mismo" en otras latitudes.

En declaraciones a las radios Cadena 3 y Mitre Córdoba, el jefe del Estado aseguró que “tenemos una política monetaria seria; tenemos una cuenta corriente y un presupuesto equilibrado y producimos más o menos la misma cantidad de dólares que necesitamos”.

En ese contexto, Macri defendió su gestión y afirmó que "vamos a un superávit comercial de 10 mil millones de dólares, algo que no teníamos desde hace mucho tiempo". El Presidente señaló que “han pasado cosas que nos dan mayor solidez” y que “eso no significa que si el mundo devalúa frente al dólar, nosotros no vamos a devaluar".

Asimismo, insistió en que "estamos en el camino correcto" y señaló que "hay una sucesión de pequeños eventos que todos los días suceden y que marca una mejora", lo cual "muestra que tenemos futuro. Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer".

"Es la primera vez en décadas que la Argentina entró a una crisis, en abril del año pasado, con unas reglas y está saliendo de apoco con las mismas reglas, sin haber hecho corralitos, bonos, cepos, trabas, múltiples tipos de cambio. No hicimos nada de esas cosas raras que se hicieron en el pasado y que terminaron arruinándonos", destacó.

El Presidente reconoció que "no se puede vivir con esta inflación: claramente cuesta, el mes a mes, yo soy el primero en saber que todos han tenido que ajustar su presupuesto, que cuesta más llegar a fin de mes pero este es el camino de la construcción sobre bases sólidas".