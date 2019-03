Caso Aguilera: “No hay indicios de fuga o entorpecimiento”

Tras la detención del sacerdote José Carlos Aguilera, su defensor Juan Casabella consideró como improcedente la medida tomada por la justicia. “No están dadas las condiciones para la procedencia de la privación de la libertad antes de que se declare en una sentencia judicial la culpabilidad” indicó a Somos Salta.

El letrado manifestó que nadie puede ser privado de la libertad si no se ha cumplido el juicio previo y que este recurso debería ser utilizado cuando existe peligro de fuga o de entorpecimiento, lo cual afirma que no es el caso. “No hay ningún indicio de fuga o entorpecimiento” dijo agregando que estas denuncias también son investigadas en el fuero eclesial y que a pesar de esto nunca Aguilera mostró indicios que puedan presumir una fuga.

Cabe recordar, que el juez Héctor Méndez no hizo lugar a la prisión domiciliaria justamente porque consideró que el sacerdote podría entorpecer el proceso investigativo, por ejemplo posibles testigos que podrían ser intimidados por el cura y su entorno.







Por otra parte, Casabella echó por tierra que la denuncia de los jóvenes contra su defendido haya sido por abuso sexual gravemente ultrajante. “Quiero que quede claro que en este hecho no hubo una violación, ni niños, no se trata de eso. Se trata de una denuncia por abuso de contenido sexual pero no de esos graves.(…) Efectivamente son dos denuncias, dos personas vinculadas entre sí, familiares entre ellos. Denuncian dos hechos separados. No se trata de un abuso de tipo violación sino de una situación menos grave” agregó.

En cuanto al pedido de prescripción que solicitó la defensa justificó que las denuncias datan de hace más de 20 años. “Está prescripta desde el primer día, deberían haberlo advertido los funcionarios judiciales. Sin lugar a duda son hechos prescriptos” indicó el abogado de José Carlos Aguilera.

Finalmente, confirmó que se presentó un recurso de apelación y que espera que alguien con otro criterio de imparcialidad dentro de la justicia pueda dar respuesta, ya que según trascendidos, la defensa habría considerado que la fiscal María Luján Sodero Calvet no podría cumplir con este requisito.