Llegó el frío, y hay gente que duerme en la calle sin refugio

La foto ilustra la situación de una familia durmiendo en la calle, en lo que sería el garage de una casa en calle Alvarado pasando Lerma. Según dijeron a InformateSalta hace tiempo se cobijan ahí.

Según dijeron, tienen una beba de un año y necesitan ropita para la misma. "Siempre paso por ahí y me encantaría ayudarlos pero espero que despierten para entregarle algo para que desayune la nena, pero me da miedo. Parece ser una pareja joven, los tres duermen en el piso, sobre unos cartones para que no le pase el frío", dijo una ocasional testigo de esta dura realidad.

Agregó que "por mi situación económica no me da para ayudarlo, pero si puedo les dejó unas galletas o leche para la beba".

Esto que se vive a muy pocas cuadras de Plaza 9 de Julio se repite en diferentes puntos de la ciudad con muchas personas. La situación se torna más crítica porque el frío llegó a Salta de manera sorpresiva. Sin operativo abrigo en marcha, y sin refugios donde puedan pasar la noche, son muchos los que viven en la intemperie, poniendo en riesgo su salud.