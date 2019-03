Amenazaron a la intendenta de Moldes: “Siento miedo por mi familia”

Rita Carreras explicó que un prestamista del pueblo se presentó en su domicilio y la intimó para que cancelara la deuda que habría contraído una empleada de la comuna. “No puedo vivir en mi pueblo con miedo, eso no corresponde”, se quejó.

El pasado 17 de marzo, alrededor del mediodía, la intendenta de Coronel Moldes, Rita Carreras, denunció que fue amenazada en su domicilio por un prestamista de la zona, al que identificó como Néstor “MotoJazz” Aguirre, quien acompañado por dos sujetos en motocicleta, le exigió el pago de una deuda supuestamente contraída por una empleada de la comuna.

Carreras, en diálogo con InformateSalta, explicó que tiene miedo por su integridad y la de su familia puesto que el sujeto le advirtió que “las cosas no iban a quedar así”. “A veces mis hijos salen o yo vuelvo tarde de la Municipalidad y tengo que andar todo el tiempo mirando quién va por detrás mío, yo nací aquí y no puedo vivir en mi pueblo con miedo, eso no corresponde”.

También denunció la inacción por parte de la policía. “No hacen absolutamente nada, acá en Moldes actúan de manera muy extraña, pedí una consigna policial pero hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de respuestas, tengo que estar pidiendo a mis compañeros de trabajo que se queden hasta que yo termine de atender para que me acompañen a la casa porque la policía no fue capaz de mandar a alguien”.







La funcionaria sostuvo que no es el primer caso puesto que otra persona, a la que identificó como Daniel Acosta, acusó que fue amedrentado por Aguirre con un arma de fuego porque quería que le devuelva plata que supuestamente la había prestado. “Nosotros tenemos la grabación y también los mensajes de WhatsApp de empleados municipales que dicen que si a ellos les pasa algo, yo ya sé quién es el culpable”.

Por último, consideró incomprensible que una persona “ande portando armas de fuego y nadie diga nada” y agregó que “si es prestamista tiene que existir una cuestión legal”. “No puedo yo prestar dinero y amenazar a la gente para que me devuelva, tiene que haber condiciones legales, si yo presto a alguien la justicia verá como me tiene que devolver pero no con un arma de fuego”.