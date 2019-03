Paz Posse: "Tengo los recursos económicos para pagar y financiar mi campaña"

El titular de Aguas del Norte, Lucio Pino Paz Posse, recurrió a la justicia exigiendo a la concejal Socorro Villamayor que se retracte de sus dichos. Resulta que la funcionaria lo acusó de utilizar dinero de la empresa para financiar su campaña política. “Todo el mundo tiene derecho a opinar pero lo que no a calumniar, ni a manifestar que uso recursos públicos para hacer campaña política, eso no es cierto”, dijo por FM Aries.

Socorro Villamayor.



“Si no se rectifica voy a ir a la justicia porque no voy a permitir que ni ella ni nadie manche mi buen nombre, en la vida siempre trabajé correctamente y honestamente. Porque hoy uno participe activamente en la política no le da derecho a nadie a descalificar y si tiene alguna prueba que haga la denuncia”, añadió.

El empresario aseguró que trabaja activamente desde el momento en el que asumió al mando de la empresa Aguas del Norte. “Cuando ingresé había un déficit operativo y una deuda de 300 millones de pesos. En cinco meses alcanzamos un equilibrio financiero y hoy tenemos más de 125 obras”.







Finalmente le respondió: “Yo no soy un improvisado, tengo 43 años, soy abogado, en la vida me fue bastante bien, tengo los recursos económicos para pagar y financiar mi campaña. Distorsionar la realidad es una calumnia, una injuria y que me acusen falsamente, eso no lo voy a permitir”.