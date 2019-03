VIDEO: Marcha en pedido de justicia por la muerte Agustina Nieto

Pasaron ya cinco meses aún nada se sabe del o los responsables del violento asesinato de Agustina Nieto. El cuerpo de la joven fue encontrado el 10 de noviembre en el interior de una vivienda abandonada en barrio San Benito.

Por el Femicidio sólo hay un detenido, a Joaquín Octavio Viñabal, de 22 años, quien sería la última persona que estuvo junto a la víctima entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10.







Familiares y amigos de Agustina se convocaron hoy nuevamente para marchar y pedir justicia. Débora, hermana de la víctima, señaló: “No hubo muchos avances en la investigación. El único detenido es Joaquín Octavio Viñabal. Se llega a su detención por dichos que escuchamos y le pasamos la información a la policía. Se tomaron muestras de hisopado y de AND, ya llegaron algunos resultados de los laboratorios pero aparentemente hay dos masculinos no identificados que no coinciden con los datos del joven detenido”.

Los familiares sospechan de que en el crimen estuvo involucrada más de una persona: “Estoy completamente segura de que no actuó sólo, siempre tuve la sensación de que hubo más personas implicadas. No se encuentran a estas personas y tenemos la sensación de que el único implicado va a pedir su libertad al no coincidir los datos genéticos”.







La concentración se realizó en la esquina de San Martín y Córdoba, desde donde partieron con banderas y carteles. El recorrido planeado es por Pellegrini hasta Belgrano, luego Mitre hasta la plaza 9 de Julio.

“No sé si realmente no se encuentra más información o están cajoneando la causa. No lo vamos a permitir. Ahora contamos con asesoramiento legal y eso nos va a facilitar las cosas. Se está demorando la investigación. El lugar donde vivimos es bastante poblado como para que nadie vea nada, el lugar donde la encontraron está rodeado de casas. Me parece que no le están dando tanta importancia. No solo nosotros, tiene un hijo de dos años, nuestro pedido de justicia es por él también, el merece que hagamos justicia por su mamá”, dijo Débora.

Verónica, una de las amigas de Agustina, manifestó: “Siempre fue una buena amiga con nosotros, siempre compartimos con ella, tenemos muchos recuerdos juntas. Hasta ahora no hay nada dicho, queremos que se haga justicia, estamos acompañando a la familia, no nos vamos a rendir, queremos que se haga justicia, que ella descanse en paz”.

En desarrollo