Luego de la escalada récord, el dólar abrió estable a 44,90

El mercado local fue el que más sufrió la embestida registrada ayer en los emergentes, con una disparada del dólar de 2,8% a $ 44,92 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.

Esto preocupa al Gobierno ya que en lo que si bien la moneda estadounidense todavía está dentro de la banda de no intervención, acumula un alza en lo que va del año de 16,6%. Por tal motivo, desde el oficialismo aguardan un nuevo desembolso de dólares del FMI que para saciar la demanda y controlar los saltos abruptos de la cotización, que llegarán recién el 15 de abril.

Cabe recordar que el miércoles, impulsado por factores locales y externos, el dólar se disparó un $ 1,25 al récord histórico de $ 44,92, con lo que acumula un avance del 11,9% durante el mes.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó 2,9% o $ 1,23 a $ 43,87 en una rueda donde el volumen aumentó un 31% hasta los u$s 922 millones.

Operadores señalaron que la suba del dólar se explica por la persistente dolarización de carteras por parte de inversores privados pese al incremento en los intereses que ofrece diariamente el Banco Central (BCRA) para frenar la presión cambiaria.

"La alta inflación que azota al país, la prolongada recesión de la economía y los condicionantes políticos en un año de elecciones presidenciales, ponen a la plaza financiera en un encrucijada donde los inversores se escapan de posiciones en la moneda doméstica", remarcaron.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, explicó que el incremento en la cotización de la divisa también se debió a que hubo un principio de compensación y cierre de posiciones que vencen el viernes próximo "que alimentaron la corriente compradora y presionaron sobre los precios del contado".

En este contexto, el Banco Central convalidó una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos al finalizar en un promedio de 67,758% para un total adjudicado de $201.445 millones. De esta manera, se generó una expansión de liquidez de $8.677 millones.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 8 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 67,271% con un monto adjudicado de $105.251 millones.

Mientras que en la segunda subasta de Letras de Liquidez a 8 días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $96.195 millones a una tasa promedio de corte de 68,29% siendo la tasa máxima adjudicada de 68,4990% y la mínima adjudicada 67,10%.

Recordemos que el acuerdo con el FMI no le permite al BCRA realizar intervenciones en el mercado spot, con lo que se espera que recién se normalice el mercado cuando empiecen a ingresar las divisas, como las del FMI vía el Tesoro (desde el 15 de abril, con subastas diarias de u$s 60 millones), y sobre todo las del campo.

Otros mercados

En el mercado informal, el blue subió un 3,4% ($ 1,55) a $ 43,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" avanzó un 3,1% a $ 43,92.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó a un promedio del 60%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 167 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes.

En el Rofex, donde se operaron u$s 1.523 millones, un 6% más que el martes. Los plazos más cortos entre marzo y abril, concentraron el 76% del mercado. Operándose a $ 44,00 y $ 45,90 con una tasa en el entorno al 52%.

Por último, las reservas del BCRA cayeron el miércoles u$s 314 millones a u$s 66.866 millones. En 5 días acusan una sangría de u$s 1.330 millones.

