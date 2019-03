La mujer detenida por cannabis también poseía drogas sintéticas

Una mujer fue detenida ayer luego de que en un allanamiento la policía encontrara y secuestrara plantines de cannabis que según dijo, utilizaba para producir aceite medicinal. Se trata de Guadalupe Aguirre, quien hasta al menos hoy iba a quedar detenida en la Alcaidía, para ser presentada en indagatoria hoy ante la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad ubicada en calle Balcarce al 300.

Según pudo saber InformateSalta, durante el allanamiento en el domicilio no solo se encontró plantines de marihuana sino también pastillas de drogas sintéticas (LSD y MMD). Según la ley 23737 artículo 14 la posesión de este tipo de estupefacientes se encuentra penado con un mes a dos años ya que por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.

Sin embargo, Fernando Ruarte, el abogado de Aguirre, dialogó con FM Pacífico aseverando su indignación por la detención de su defendida y lo que alegó como una persecución a los consumidores de cannabis, en lugar de priorizar las acciones contra sustancias como cocaína o pasta base.

“Siguen persiguiendo a los consumidores, todos saben dónde están los expendios de cocaína, de pasta base y nadie hace nada, seguimos estigmatizando a quienes tienen plantitas, eran 12 plantines (los que tenía Aguirre) que ni siquiera eran para el consumo, solo le secuestraron 60 gramos aptos para consumir”, aseveró el abogado.







Del mismo modo criticó la detención de Aguirre y el trato que tuvo. “Es una mujer grande que no tiene por qué estar detenida en la Alcaidía (…), están persiguiendo a una consumidora de cannabis como si fuera la peor delincuente, la hacen salir esposada frente a todo el barrio”, se quejó.

Por otra parte, Ruarte apuntó al secuestro que se hizo de dinero en el domicilio de la detenida: “Dejo asentado que había plata, son $100.000 de la pareja, 50 de la madre y U$S 4000 para el cercamiento de la casa y pintar el auto; espero que devuelvan toda la plata (porque) en estos casos no sé quién se queda con las cosas, porque siempre se las quedan”.

También aseveró que “el cannabis no es paco, no es cocaína, el tabaco y el alcohol mata, el cannabis no tiene víctimas, ¿a quién le hacen daño sembrándolo? ¡A nadie! Persigamos al narcotraficante, yo no defiendo narcos sino a consumidores y estoy indignado”, sentenció Ruarte.