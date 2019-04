En su último mandato, ¿qué dijo Urtubey ante la Legislatura año a año?

Este lunes 1° de abril, a las 10 de la mañana, el arco político y legislativo de Salta se congregará nuevamente en el recinto de la Legislatura Provincial, a fin de escuchar el discurso del gobernador Juan Manuel Urtubey, para la apertura del periodo de sesiones ordinarias del corriente año.

Pese a la magnitud que de por sí identifica al evento, éste no será un discurso más, sino que será el último de Urtubey de su tercer mandato al frente de la provincia, y el que coronará 12 años de gobierno. Haciendo una previa a este momento, InformateSalta repasó los dichos más sobresalientes durante los discursos pronunciados en los últimos tres años, pertenecientes al 3° periodo de Urtubey como gobernador.

Año 2016

En su presentación ante la Legislatura, el mandatario provincial agradeció en primer lugar el apoyo recibido durante las elecciones del año 2015, que le permitió renovar su mandato: “Los salteños me renovaron su apoyo de forma contundente. Y lo agradezco cada día, lo recuerdo en cada momento en que enfrento temas de gestión”.

Sin embargo, dejó en claro su diferencia con el recién asumido gobierno de Mauricio Macri. “

Entre otros temas, sobre todos vinculados a la juventud y la infancia, Urtubey anunciaba “un proceso de generación de Centros De Primera Infancia” como así “la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario” para “profundizar la integración de los pueblos originarios”.

Así mismo adelantaba que en los días posteriores iba a presentar “un proyecto de Ley para crear en al ámbito del Ministerio de Seguridad, la Agencia Antidrogas e Investigaciones”.

Año 2017

En medio de los primeros indicios de la actual crisis económica, Urtubey recalcaba una situación que se acentuaría hasta el presente. “Vivimos un año 2016 difícil en la Argentina. Difícil en la convivencia, difícil en lo económico y difícil en lo social”.

Ya por entonces el gobernador reclamaba:

En su discurso, el mandatario hizo hincapié en trabajo, incentivar la productividad, realización de obras y el reordenamiento territorial. Mientras destacaba las acciones del Centro de Atención Ciudadana, también anticipaba “la implementación de un número telefónico único y gratuito, que concentrará la totalidad de números del poder ejecutivo, a través del cual se podrán realizar de forma simple y ágil trámites, así como conseguir información”, lo que se concretó como el número 148.

Año 2018

En su presentación en la Legislatura del año pasado, el mandatario inició su alocución priorizando la pluralidad política en ambas Cámaras, producto de las elecciones del 2017. “Hoy existe una convivencia política en Salta inédita (…), en Salta no podemos darnos el lujo de fomentar divisiones para crecer. Yo no necesito de enemigos para gobernar. Todo lo contrario: necesito que me acompañen, que me critiquen”, reflexionaba.

En medio del repaso por las obras y logros cosechados, Urtubey analizó por aparte la problemática de la violencia de género, la que calificó con “un flagelo” de las salteñas: “La subestimación es un delito. El insulto es un delito. El golpe es un delito. El sexo obligado es un delito. El asesinato, el peor de los delitos. Entendamos de una vez que los perpetradores son delincuentes y no pagan sus cuentas pidiendo perdón. Las pagan en la cárcel. No nos acostumbremos a que esto pase. Si lo hacemos, la violencia de género no tendrá fin y nosotros, todos nosotros, seremos los responsables”. Como medida, la expectativa apuntaba a la pronta inauguración del actual Polo Integrador de las Mujeres.

Finalmente y resaltado más que en otros discursos, el gobernador se mostró contento con el desarrollo y el impuso del turismo, no solo con los números que la actividad dejaba a Salta sino la puesta en funcionamiento del Museo de Güemes y el Museo del Vino, la construcción de la Usina Cultural, las mejoras en el Hotel de las Termas, el premio Bitácora de Oro al “Destino Mejor Promocionado” por novena vez en diez años, entre una larga lista de satisfacciones.