Higuaín se va de la Selección: “Para alegría de muchos, mi ciclo ya fue”

Deportes Hace 5 horas

Gonzalo Higuaín contó que recibió un llamado de Scaloni pero decidió no jugar más en Argentina. “La gente recuerda lo que uno erra, no los que metés. Los que me criticaron seguro gritaron mi gol contra Bélgica para pasar a la semifinal”, expresó.