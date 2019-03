¡Tiembla la Bomba tucumana! Famosa cantante de cumbia se suma al Bailando 2019

Cada vez falta menos para la nueva temporada del Bailando, que este 2019 será muy especial por los 30 años de Marcelo Tinelli en la TV. Los productores están cerrando la lista de participantes y se conoció que una famosa cantante de cumbia aceptó formar parte del certamen.

Según contó Ángel de Brito en su programa, la artista que dejará todo en la pista más reconocida del país es Karina La Princesita. Después del exitoso paso de la Bomba Tucumana, todos estiman que su presencia generará mucho interés en el público.

Su incorporación sorprende porque en diciembre había dicho que no quería ir a ShowMatch. “Ellos se preocupan por la previa, ¿y yo qué podría hacer si no hablo? Además, siento que lo voy a sufrir. Por eso no acepto”, explicó en diálogo con Teleshow.





Karina, la nueva figura del Bailando 2019 (Foto: Instagram @kariprinceoficial).

La intérprete tropical tuvo un verano muy exitoso con Siddharta, la obra que protagonizó junto a Facundo Mazzei. Viajaron a Villa Carlos Paz y arrasaron con las taquilla. Ahora, instalada nuevamente en Buenos Aires, deberá comenzar con los ensayos para su primera participación en el ciclo, que podría ser a fines de abril o principios de mayo.

A los 33 años, Karina se anima a este gran desafío pero no piensa abandonar su carrera musical. Seguirá haciendo shows los fines de semana y grabando canciones para sorprender a sus fanáticos.

¿Llegará a la final del Bailando?





La princesita y el desafío más importante de su carrera. (Foto: Instagram @kariprinceoficial).