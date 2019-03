Elecciones 2019: Marcos Urtubey negó una posible candidatura en el corto o mediano plazo

Al igual que el gobernador de Salta, Marcos Urtubey, estudiante de Derecho, piloto de Top Race y administrador del emprendimiento gastronómico “El Club de la Burguesa”, es un apasionado de la actividad política, a la que considera “una herramienta para cambiarle la realidad a la gente”.

En el marco de la campaña presidencial de su padre, su figura comenzó a ganar visibilidad fuera de las pistas, al punto que durante los últimos días, se lo vio acompañando diferentes actos de gobierno y también realizando recorridas por los diferentes barrios. “Mi participación se basa en el hecho de acompañar”, explica a InformateSalta.



Aunque algunos ya vislumbraban su nombre en alguna lista electoral, Marcos confiesa que no tiene ninguna intención de ser candidato en el corto o mediano plazo. “Estoy trabajando desde el lado de la comunicación en Alternativa federal, para la campaña a presidente de mi padre, que sin lugar a dudas creo que es la mejor alternativa que tiene el país”, sostiene.

No obstante, no lo descarta en un futuro. “La política me encanta, sé todos los pro y los contra que conlleva, es una actividad súper absorbente pero el hecho de llevar soluciones a la gente, es lo más lindo. Hoy la idea es acompañar y en su debido momento se verá, uno nunca puede decirle que no a la política siendo que la ha vivido toda la vida”, afirmó.

Por último, resaltó todo lo hecho por su padre durante los 12 años de gestión. “Hay seguramente cosas por hacer, y realidades por mejorar, pero hemos avanzado mucho, si uno analizada solamente en materia de seguridad, hemos pasado de una provincia que tenía 29 cámaras en 2007 a 1400 que están implementando a lo largo y a lo ancho de la provincia”, finalizó.