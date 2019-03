Confirman que los restos óseos hallados en Salta son arqueológicos

El director del Museo de Antropología confirmó a InformateSalta que trabajaron en el lugar aunque no pudieron determinar el tiempo ni el sexo de los fósiles.

En febrero una pareja de viajeros halló en la ruta provincial 47 restos óseos que fueron reportados. Leonardo Mercado director del Museo de Antropología contó a InformateSalta que lo hallado efectivamente se trata de material arqueológico, aunque no obtuvieron resultados positivos.

Explicó que al conocer la noticia fueron a la zona, “nos costó muchísimo encontrar el lugar porque no habían prácticamente referencias y esa ruta tiene alrededor de 50 kilómetros de largo entre el dique y el cruce con la 9/34. Fue bastante dificultoso, tuvimos que ir y venir varias veces hasta que logramos encontrar el sitio”.

Cuando llegaron a la zona la encontraron alterada. “Recuperamos el material que estaba visible, justo en la cortada del camino, la zona estaba muy vulnerada por una acción de las máquinas que hacen la traza, estaba todo revuelto”. Además pudieron determinar que los turistas también habían modificado el lugar, “revolvieron todo y lo re enterraron”.





A pesar de los inconvenientes lograron recuperar fragmentos óseos que estaba “muy meteorizados”, también hallaron material cerámico asociado, “lo que logramos establecer son indicios de que se trata de un sitio arqueológico”, detalló.

Tristemente tras evaluar lo encontrado “la información que pudimos reconstruir fue nula, el daño y el deterioro que tenían los huesos por la exposición y el tiempo, esto ya no tiene nada que ver con que haya sido perturbado, no nos permitió conocer sobre su origen. Esto pasa en muchos sitios arqueológicos que no fueron tocados nunca incluso”.

“Tampoco pudimos determinar una situación cronológica, ni la antigüedad, porque el material cerámico no tenía indicadores. Nosotros tratamos de reconstruirlo en base a alguna característica de la cerámica. Sí sabemos que es arqueológico pero no pudimos determinar el tiempo”, añadió.

Tras los resultados decidieron documentar todo y guardar el hallazgo en el Museo. "Lo que sucedió era probable, la arqueología es hacer un viaje en el tiempo y agarrarse de esos elementos que uno tiene para descubrir ese pasado".