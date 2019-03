Crean un grupo solo de taxistas y pasajeros kirchneristas para viajes nacionales y populares

Harto de escuchar diatribas contra “la yegua” o frases del tipo “no vuelven más” a bordo de los taxis, tacheros y pasajeros "K" rosarinos crearon un grupo de WhatsApp que permite conectarse entre ellos y coordinar viajes ideológicamente amigables.

El organizador del grupo –que se llama "Solo viajes K"– es Dante, un taxista que primero quiso reunir a colegas que apoyaran al kirchnerismo. Pero la convocatoria se amplió y hoy hay unos 30 choferes y cien pasajeros en el grupo de WhatsApp, a través del cual se ponen de acuerdo para concertar los viajes.

“Se me ocurrió incorporar pasajeros que uno va conociendo y pedir que nos llamen a nosotros, porque me daba cuenta que querían convivir con nuestra forma de pensar”, dijo Dante en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2.

El tachero dejó en claro que no tiene problemas en llevar pasajeros que no piensen como él y que, claro, lo hace habitualmente, aunque eso implique callar ante comentarios que no comparte. Y también explicó que esto es “algo casero, familiar”, y que no tienen en mente crear una aplicación para buscar agrandar la cuestión.

En cuanto a la metodología, dijo que los pasajeros piden los viajes en el grupo especificando zona pero no dirección exacta. Si hay algún tachero en condiciones de buscarlo responde. Luego la coordinación del viaje sigue por privado.