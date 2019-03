Messi rompió el silencio: "La Selección está por encima de cualquiera"

Desde la dolorosa derrota ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo, Lionel Messi no había vuelto a hablar sobre la Selección Argentina. Hoy, en diálogo con el programa El que abandona pierde, de Radio Club Octubre, rompió el silencio.



"Costó volver a hablar porque fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir", reconoció la Pulga. Y agregó, dolido: "Pensé en encerrarme, hacer el duelo solo con mi familia y olvidarme del Mundial. Tenía que aislarme de todo y alejarme un poquito de la Selección".

Su regreso a la Selección se dio en el amistoso ante Venezuela, pero las viejas heridas siguen abiertas. "Lo que pasó nos pegó duro a todos por cómo venía esta generación, siendo maltratada. Esta generación vivió cosas anormales, que nunca habían pasado anteriormente", afirmó Messi.

Y sobre el Mundial, no dudó en afirmar que las cosas no se dieron como lo habían soñado. "Se dio todo mal desde el principio, fue complicado. Clasificamos con mucha suerte y Francia no nos dio tiempo a nada. Lamentablemente no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos",contó el 10.

Messi, estrella de Barcelona, explicó también por qué no jugó el segundo amistoso de Argentina, ante Marruecos el martes último, en el triunfo por 1-0 en la ciudad de Tánger, ausencia que generó malestar en el ambiente del fútbol, en especial de algunos ex jugadores del seleccionado nacional.

"Le expliqué la situación al entrenador, consideré que era lo mejor regresar a Barcelona así me recuperaba mejor físicamente. Desde que llegué a Barcelona no hice nada, sólo descansé", respondió Messi.