Mónica Juárez, otra periodista seducida por la política: “Me duele la realidad que tenemos”

Tras los rumores en relación a la posibilidad de incursionar en la arena política en las próximas elecciones que se realizarán en Salta y en todo el país, Mónica Juárez, reconocida periodista de Canal 11 de Salta, en diálogo con InformateSalta, confirmó que recibió un ofrecimiento aunque aclaró que todavía no tomó una decisión al respecto.

En la oportunidad, reconoció que le seduce la idea de ser candidata, ya que considera que se trata de una herramienta para hacer algo por el otro. “No es la primera vez que tengo charlas, desde hace tres elecciones soy seducida por la política, pero no es una decisión fácil, yo siempre trabajé desde lo social, no desde la política”, afirmó.







No obstante, consideró que para que la realidad pueda cambiar, es necesario participar. “Nos enojamos mucho pero creo también que tenemos que animarnos a ser parte de esa renovación política, a mi me duele la realidad que tenemos, creo que hay que renovar esas ganas que tenemos muchos de tener una sociedad mejor, hay que trabajar mucho todavía para que seamos más inclusivos, creo que está bueno arriesgarse y participar”.

Juárez se definió como una mujer con mucha vocación de servicio y una mirada muy inclusiva. “Nuestra profesión está muy ligada a la realidad, a la calle, lo que nos permite tener una sensibilidad y un conocimiento mucho más grande que trabajando en una oficina, no es lo mismo hacer política desde un escritorio que salir y conocer la realidad, es totalmente distinta”, dijo.

Además sostuvo que le gusta la idea de aportar una medida femenina a la política. “No me gusta la idea de una mujer florero para nada, yo creo que las mujeres podemos estar ocupando espacios de poder, podemos encabezar lista, no hay que tener mujeres para rellenar, no comparto eso, creo que hay muchas mujeres que pueden estar accediendo a espacios donde puedan ser líderes”.

Como una de sus principales fortalezas, destacó que conoce en profundidad la realidad de los salteños a partir de su labor en los medios. “Llevo 10 años recorriendo los barrios, no es algo que me asuste, yo disfruto mucho de conocer la realidad salteña, no necesito ver una foto para conocer su realidad, sé las necesidades que pasa la gente y del esfuerzo que hacen para poder pagar el alquiler, entre otras cosas”.

Por otro lado, se refirió al ejercicio en simultaneo del rol de político en funciones y periodista, hecho que rechazó de plano. “Es una cosa o la otra, es una falta de respeto para cualquiera de los espacios, a mi como parte de los medios de comunicación me molesta cuando encontramos un político teniendo un programa de televisión, no me gusta, no me imagino haciendo eso, es incompatible”, manifestó.

Sobre su decisión final, adelantó que pasa por una cuestión personal. “Me faltan muchas charlas para decidirme y cerrar la idea de lo que quiero hacer. Me pesa mucho la mirada de la sociedad, yo en mi programa me siento una elegida, a mi el público me eligió, ahora tengo que ver si los votantes me elegirían”.

Por último, se refirió a la figura del ex ministro de Economía y posible candidato a gobernador, Carlos Parodi, a quien acompaña desde hace un tiempo en un programa de radio. “Es un líder nato, trabajar con él es súper placentero, tiene una personalidad que te hace sentir muy cómoda, es un tipo que se preocupa por el otro, que hace empatía por las necesidades de los otros, yo celebro un montón de trabajar con Carlos”, finalizó.