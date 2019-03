Godoy aseguró que Cisneros aún no dio explicaciones del incidente con Gendarmería

El presidente de la Cámara Baja provincial, Manuel Santiago Godoy, ratificó que el legislador involucrado en un incidente con gendarmería por llevar una cifra millonaria tiene un molino de harina. “La actividad particular de los diputados no es controlada por los otros diputados,” dijo.

Luego que el diputado por el departamento San Martín, Luis Cisneros fuera noticia al conocerse que fue interceptado por Gendarmería Nacional con una cifra millonaria de dinero, que no habría podido justificar, el presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, indicó que no recibió ningún llamado por parte del legislador.

“Efectivamente tiene un molino harinero en Salvador Mazza. Iba con plata en su auto pero no levantó el tubo para llamarme ni explicarme nada. Yo digo que la actividad particular de los diputados no es controlada por el presidente de la Cámara ni por los diputados,” dijo a Somos Salta.

En este sentido, manifestó sentirse bastante incómodo por la cantidad de casos de legisladores provinciales vinculados a hechos que llegaron a la justicia. “Esta noticia creo que empezó en algún lugar y se expandió. Yo vi que él está dando explicaciones pero tampoco tengo ganas de escucharla, pero me parece que hubiera hablado ayer por teléfono para decirme cual era el problema o alguna nota, no entró nada,” expresó.

Finalmente, indicó que esperara a ver que resuelve la investigación judicial pero por lo pronto no recibió ninguna explicación por parte de Cisneros.