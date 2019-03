Realizan homenajes a Raúl Alfonsín a 10 años de su muerte

Por otra parte, en Chascomús, la ciudad natal del ex mandatario, será escenario de sendos homenajes a la figura del considerado "Padre de la Democracia", con actos que realizarán -por separado- el radicalismo local y el Partido Justicialista bonaerense.

El ex presidente Raúl Alfonsín será homenajeado en el cementerio de La Recoleta, a 10 años de su muerte, con un acto que tendrá como único orador a su hijo, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, y que contará con la presencia del ex embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau.

Bajo el lema "Una flor para Raúl", el encuentro se desarrollará a partir de las 11, en el panteón de La Recoleta donde reposan los restos del primer presidente de la restauración democrática, en 1983.

El acto -que tendrá como único orador a Ricardo Alfonsín- reunirá a dirigentes del radicalismo, como Federico Sotrani, vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR, y los diputados Lousteau y Carla Carrizo.

También estarán el presidente del Comité Capital de la UCR, Guillermo De Maya; el bonaerense Juan Manuel Casella; el secretario general de la Juventud Radical, Tomás Mestre, y referentes de las distintas comunas porteñas.