Godoy: “Me parece que ha quedado una provincia mejor de la que ha recibido”

El Legislador reconoció que en los 12 años de gestión de Juan Manuel Urtubey la provincia esta quedando en mejores condiciones de las que la recibió, teniendo en cuenta la obra pública que puntualmente llevó servicios básicos a muchos puntos de la provincia

"me parece que ha quedado una provincia mejor de la que ha recibido seguramente con falencias, con deudas pendientes, con algunas cuestiones positivas hoy venia escuchando en algunos medios de comunicación que el colectivo esta subiendo por ejemplo y pensaba que en algún momento nosotros planteabamos que no se podía subirse más allá de la media nacional, además pensaba que tambien en Salta existe el boleto gratuito, existe el boleto para jubilados gratuitos y eso es un gran alisientes para la familia" hay que hacer ese balance

En cuanto a la Obra Pública, destacó el desarrollo de obras esenciales de cloacas y servicios en el interior algo que no se había hecho por mucho tiempo pero consideró que aún falta.

"pero me parece que las obras en el interior que tienen que ver con servicios públicos son las más destacables"

El desafío para el próximo gobernador

Para el próximo gobernador quedará la necesidad de generar mecanismos distintos para el crecimiento de Salta, además cambiar el eje para generar mayor afluencia turística a lugares no convencionales , mayor desarrollo productivo.

"sabiendo que han pasado 12 años y que lógicamente tienen que haber cambios , me parece que hay que darle una vuelta de rosca a esta situación y por supuesto apuntar a las PyMEs y emprendedores, financiamiento hacia estos sectores me parecen fundamental para generar puestos de trabajo"

Su continuidad en la legislatura

Lucas Godoy, dijo que no aspira a renovar la banca en la legislatura provincial, al menos, pero si trabajar dentro un proyecto sin pensar por el momento en un cargo o candidatura.

"estamos trabajando en lograr una unidad en el Peronismo para ser una propuesta no solo competitiva sino con ideas desde el Peronismo similar a lo sucedido ayer en San Juan, desde esa unidad presentar una propuesta a la gente. Si es con candidatura o no es candidatura eso es secundario, el fin de la política no es ser candidato es trabajar dentro de un proyecto colectivo" concluyó.