Frida Fonseca: “Hace falta que una mujer lidere el proceso ejecutivo en la Capital”

A pocas semanas de que los espacios políticos deban presentar sus listas de candidatos, muchas figuras comienzan a definir los lugares que ocuparán. Una de ellas es la diputada Bettina Romero, hija del ex gobernador, quién en pocos días confirmaría su candidatura a intendenta.

La Defensora del Pueblo, Frida Fonseca, quien trabaja denodadamente para que el intendente Gustavo Sáenz logre la gobernación de la provincia, dejó entrever que también direccionará sus esfuerzos para que Bettina sea quien remplace al actual intendente.







“Tiene todas las posibilidades de plantear un proyecto serio para la ciudad. Creo que es muy importante el espacio de la intendencia porque Gustavo Sáenz va a dejar una vara muy alta, con muchos logros de su gestión, tanto en obras públicas como en proyectos sociales. El proyecto que venga a conducir los destinos de la ciudad, tiene que proponerse ser superador”, manifestó en el programa 7PM en FM Pacífico.







Fonseca adelantó que Romero anunciaría su candidatura en los próximos días. “Es una decisión que va a tomar en los próximos días. Ha sido la diputada más votada dentro del espacio que conduce el Intendente y de la Capital. Es una mujer joven comprometida con el empoderamiento de las mujeres. Es una de las cosas que nos permitió tener una cercanía en estos últimos tiempos y poder conversas sobre la posibilidad de trabajar en conjunto en este desafío que tenemos que es lograr que las mujeres pasen ser protagonistas en la escena política, y ella está haciendo un trabajo intenso junto con Fundara y Salta Nos Une”, expresó.

La Defensora del Pueblo consideró que sería una oportunidad histórica para Salta que Bettina sea la sucesora de Sáenz: “Tiene todas las posibilidades de plantear un proyecto serio para la ciudad, lo hemos estado conversando, los desafíos que le hacen falta a salta en los próximos años y cómo avanzar en propuestas que le modifiquen la vida a la gente”.







Con respecto a su participación política en los próximos meses, Fonseca manifestó: “Lo que yo tengo decidido hacer es formar parte de este proceso de cambio profundo que va a tener la provincia y la ciudad en los próximos años, trabajando desde la perspectiva de contribuir positivamente para que eso se logre. Hace falta un cambio de equipo en la provincia y en la Ciudad”.

La funcionaria analizó también la situación actual de los partidos políticos: “La crisis de los partidos hace que no haya demasiada motivación de ningún ciudadano, no delos propios dirigentes políticos en adherirse a determinado espacio político. Yo me considero una mujer que trabaja decididamente y con mucho compromiso en esta trasformación política que va a sufrir Salta. Soy peronista de toda la vida, soy militante peronista, no milito en el PJ porque no comparto la conducción de ese partido, tengo muchas diferencias de concepción de la política, tampoco milito en otro partido específico dentro del frente que conduce Gustavo Sáenz”.