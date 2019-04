Salta realizó su sexto operativo de ablación en lo que va 2019

El coordinador del CUCAI, Marcos Fronda en diálogo con InformateSalta consideró como exitoso el operativo de ablación multiorgánico que se realizó el pasado sábado. Se trató del sexto en lo que va del 2019. Estuvo a cargo del doctor Facundo Humacata y Doctora Pistán que trabajaron en el mantenimiento del paciente en la terapia intensiva durante la ablación.

El paciente donante tenía 37 años y había sufrido un ACV isquémico. Consultada su familia la misma accedió a la donación, sumado a la Ley Justina y en realidad al parecer a una charla previa con el hombre fallecido respecto del tema.

Su familia manifestó que el hombre de 37 años era muy generoso por eso no dudaron en la decisión. “Los médicos se contactaron con los familiares, no tenía expreso, se habló sobre la Ley Justina, pero los familiares estaban de acuerdo en sí, parece que ya había el paciente había hablado con los familiares, era una persona muy solidaria, dicen, entonces por eso no tuvieron ningún problema” destacó.







El paciente donó los 2 riñones a pacientes salteños. Uno fue ablacionado por el grupo de Salta y fue trasplantado en el IMAC y el paciente evoluciona muy bien. En tanto el otro salteño fue trasplantado en Córdoba y también evoluciona favorablemente.

El hígado, que fue el primero en ablacionarse, alrededor de las 5 de la mañana y hasta las 9 de la mañana, momento en que fue trasladado hacia Buenos Aires, Capital Federal, específicamente hacia el Hospital Británico para un paciente en emergencia. Todo el operativo tuvo una duración de alrededor 6 horas por lo que concluyó alrededor de las 11.