Cristina atacó a Stornelli y pidió que Florencia se pueda quedar más tiempo en Cuba

A través de su cuenta de Twitter la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que este lunes solicitaron autorización para que su hija Florencia no tenga que volver al país este jueves y pueda seguir su tratamiento de salud en Cuba. De paso, apuntó contra el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli.

La defensa de Flor K pidió hoy que se revoque la decisión de la justicia de ordenarle volver al país el jueves, y reclamó que se extienda el permiso hasta que sea dada de alta en Cuba y "se indique expresamente que su traslado en avión hasta la Argentina no generará riesgo alguno para su salud".

El Tribunal Oral que juzgará a Florencia Kirchner en la causa Los Sauces le concedió una prórroga de 15 días para su estadía en Cuba, con lo que deberá regresar al país el jueves 4 de abril.



"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", escribió la exmandataria.

Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves. https://t.co/D5rNXm7LbR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 1 de abril de 2019

CFK reiteró que "el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica". En ese sentido, dijo además que "no existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice".

En uno de sus posteos la exmandataria se metió en la controversia por la situación del fiscal Stornelli y "rebeldía". "A diferencia del fiscal Stornelli, en estos años de persecución Florencia cumplió con todos los requerimientos judiciales que le fueron impuestos y, de ninguna manera, su tratamiento puede ser tomado como una obstrucción a dichos procesos judiciales", manifestó.

A diferencia del fiscal Stornelli, en estos años de persecución Florencia cumplió con todos los requerimientos judiciales que le fueron impuestos y, de ninguna manera, su tratamiento puede ser tomado como una obstrucción a dichos procesos judiciales. pic.twitter.com/ddr8JiDgjP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 1 de abril de 2019

Finalmente volvió a dar a entender que todo el proceso se trata de una persecución política. "Quienes asumimos el compromiso político de defender a las grandes mayorías y a los intereses nacionales sabemos que eso conlleva enormes costos personales, pero cuando los hijos o hijas no eligieron nuestra vida deben permanecer por fuera de cualquier maniobra persecutoria".