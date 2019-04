Urtubey: “Es un día especial para mí, es mi último discurso ante esta honorable asamblea”

Tras saludar las autoridades, ministros, intendentes, funcionarios, legisladores y a sus familiares presentes, el gobernador Juan Manuel Urtubey inició el discurso con el que despide de la casa legislativa.

“Este es un día especial para mí, es mi último discurso ante esta honorable asamblea. Me llena de orgullo, me llena de emoción haber llegado hasta aquí y me llena de responsabilidad mi deber de gobernar hasta el próximo 10 de diciembre con las mismas ganas, las mismas fuerzas y la mismas pación del primer día”, dijo al comenzar.

El primer mandatario se refirió a la difícil situación económica que atraviesa el país. “Contarles que el PBI percápita de la republica argentina del 2018 es el mismo que el del 2007, cuando asumí como gobernador. El último año fue difícil para todos, con una inflación del 47,6%, fuerte la devaluación hizo que el dólar pasara de $18 a $37, la deuda externa aumentó al 95% del PBI, la pobreza creció al 32% en el país, más en nuestra región de acuerdo a la última medición de INDEC.

En este sentido, Urtubey manifestó su preocupación por el cierre de pymes, pérdida de competitividad de las economías regionales, la caída en la actividad comercial, el brutal incremento de tarifas de servicios públicos, la desocupación creciente "completan el escenario que compartimos el 2018 con políticas que no compartimos ni apoyamos. No ha sido ni es fácil lograr una mejora en la vida de los salteños en este contexto tan desfavorable. Una provincia no puede desarrollarse en un país que no se desarrolla. Vine a hacerme cargo de mi responsabilidad frente ustedes y nuestro pueblo, de lo hecho y de lo que falta”.

Seguidamente, Urtubey brindó un informe sobre el estado general de la provincia, realizando un balance y un resumen acerca de los avances desde el 2007 en diversos aspectos como economía, educación, cultura, turismo y producción.

Sobre la situación fiscal, el gobernador señaló que el año 2018 terminó con un Superávit primario del 2,5% y un Superávit Fiscal Financiero 1,6%. Respecto de la deuda pública, sostuvo que durante su gestión pasó del 73% de los ingresos anuales al 44,8%. “Es vital contar con una administración ordenada para gobernar una provincia que tiene un Producto Bruto per cápita que representa apenas el 37% del Producto Nacional, lo que significa que somos dos veces más pobres que el promedio de más argentinos”, expresó.

El gobernador indicó que, pese al crecimiento de la pobreza en la Argentina, Salta logró bajar la tasa en la indigencia casi en un 50%. Además, en lo que respecta a la desocupación Salta se encuentra por debajo del promedio nacional.

“Este gobierno, en medio de tan tremenda crisis mantiene sus convicciones. Desde el comienzo, mi gobierno se basó tres pilares. Equidad, integración de la provincia, desarrollo sustentable partiendo del fortalecimiento institucional”, dijo Urtubey y detalló a la educación como una herramienta para garantizar la equidad y el desarrollo.

Urtubey señaló que el presupuesto destinado a educación representa el 41 de los recursos que administra la Provincia. “Construimos 190 escuelas, una cada 23 días de gobierno, estamos construyendo 33 escuela más. Habremos superado 200 escuelas al terminar mi gobierno. Erradicamos 50 de las 70 escuelas rancho que había al asumir en mi gestión. Trabajamos en la recuperación del salario docente. Pasaron, desde el 2007, a percibir el más alto de la región con un 30,46 % más que el promedio regional”.

El gobernador destacó el esfuerzo para lograr el reconocimiento a nivel nacional del general Martín Miguel de Güemes como héroe nacional. “Se trata de que Güemes sea considerado padre de la patria, ahora se enseña en todas las escuelas del país”, sostuvo.

Durante el discurso, Urtubey destacó la construcción del museo de Güemes, el museo de la Vid y el Vino en Cafayate, la creación del ballet folclórico, la escuela de música, el Instituto de bellas artes, el Fondo de desarrollo cultural, la puesta en valor del casco histórico, restauración de iglesias, intervenciones en pueblos mágicos, creación de salas de cines y tetaros en el interior, la próxima inauguración de la Usina cultural, la restauración del Mercado Artesanal, más museos, teatros y anfiteatros en construcción, reforzando el acervo cultural como una fuente de recursos.

Turismo

La provincia pasó de recibir 1.100.000 turistas en 2007 a un 1.820.000 en la actualidad. El aeropuerto pasó de 33 vuelos semanales en 2007, a 118 frecuencias semanales. Salta creció de 13.300 a más de 21 mil plazas hoteleras. Crecimiento en turismo de reuniones, 10 veces premiados por ser destino mejor promocionado de la provincia.

El gobernador señaló que la inversión en infraestructura y servicios turísticos, construcción de hotelerías, terminales, centros culturales, continuarán para seguir sosteniendo el posicionamiento de la provincia.

Desarrollo sustentable

En estos 11 años la superficie destinada a la agricultura creció de 1.567.058 hectáreas a 2.063.750 hectáreas, lo que representa 32% más, mientras que la superficie de área protegida creció de 2.391.721 en 2007 a 4.040.557 hectáreas, un 69% más.

“En mi gestión, por cada hectárea que se sumó a la producción se sumaron más de 3 hectáreas protegidas. Somos la provincia con mayor extensión de área protegida de la Argentina, con una superficie que equivale a 200 veces la ciudad de Buenos Aires”, detalló Urtubey.