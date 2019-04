Tras las lluvias, se cayó el Cristo del ingreso de La Merced

El Cristo de la Hermandad, ubicado en el ingreso de la localidad de La Merced, cedió durante este mediodía y cayó pesadamente al suelo. Según las primeras hipótesis las abundantes precipitaciones que azotaron la zona durante todo el verano provocaron que la base se humedeciera y pudriese.

Al respecto, Gabriela Pérez, secretaria de Gobierno de la Municipalidad, contó a InformateSalta que personal de Criminalística se encuentra realizando los peritajes correspondientes a los fines de establecer las causas.

“Creemos que es la humedad, la cantidad de lluvia que hubo, realmente la base del Cristo está muy húmeda. La cruz que está en el piso sigue chorreando agua. Creemos que esa fue una de las causas principales,” dijo.

En este sentido, hizo hincapié en que las obras que no se realizaron desde Nación siguen provocando inundaciones en la localidad y la zona en la que se encontraba la imagen siempre es una de las más complicadas.



“La cruz está destruida, no se vuelve a colocar. Lo que nosotros vamos a ver ahora, una vez que podamos levantar la imagen, cuando terminen los peritajes, si la imagen en si se puede restaurar, vamos a tratar de levantarlo con el mayor cuidado posible para quien la hizo en su momento pueda verla y nos pueda decir si se puede restaurar no. Lo que es la cruz no, está destruida y no la volvemos a poner. Vamos a intentar que la imagen se pueda restaurar,” indicó.

Afortunadamente, al tratarse de un día laboral, no había personas en el predio por lo que no hubo que lamentar un accidente aún mayor. “Los fines de semana sabemos que se llena gente así que hubiese sido una tragedia,” expresó.

Por el momento, y por la peligrosidad que representa, lo principal es esperar a que finalicen las pericias para poder levantarlo. “Veremos qué pasa en la semana y con el transcurrir de los días si se hace otro, ya vamos a ver una vez que lo podamos levantar,” finalizó la funcionaria.