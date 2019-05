Elecciones 2019: “La gente no vota por un afiche, vota a quien conoce”

Así lo manifestó el vicegobernador y pre candidato a gobernador, Miguel Isa, quien consideró que la cartelería política de poco sirve si no va acompañada de acciones concretas. “Es importante que uno tenga definiciones y diga qué quiere hacer por Salta,” dijo.

El vicegobernador Miguel Isa, quien en reiteradas oportunidades adelantó que aspirará a la gobernación en las elecciones de este año, aseguró que trabaja con distintos sectores y recorriendo la provincia, pero que su prioridad por el momento es acompañar a Juan Manuel Urtubey presidente.

“Hemos prorrogado la elección provincial para el mes de octubre las PASO recién, para el mes de noviembre las generales. Si bien no he dejado de trabajar en postulaciones, seguir hablando con la organización territorial, provincial, hablando con dirigentes de todos los sectores, estoy más compenetrado en la presidencial,” dijo en diálogo en el programa De Buena Fuente por FM Profesional.

En este sentido, confirmó que participará de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que siempre es mejor que existan varias opciones entre las cuales los salteños puedan elegir.

Consultado sobre la imponente presencia de cartelería de Fernando Yarade, quien también sería candidato a gobernador por su espacio, Alternativa Federal, Isa manifestó “lo felicito a porque debe tener los recursos para hacerlo y para hacer la propaganda y mostrarse como una opción. A mí me parece correcto que aquel que quiera participar y yo soy un hombre que invita permanentemente a la participación, así la gente tiene opciones para elegir.”

Asimismo, opinó que los letreros pueden estar pero no hablan y que los electores no votan por un afiche, sino a quien conocen y saben lo que hizo por la provincia. “Es importante que uno tenga definiciones concretas y diga qué quiere hacer por Salta y yo permanentemente estoy planteando una Salta con empleo, una Salta industrializada, con emprendimientos, que trabaje con sus recursos naturales, que tiene todo para salir adelante, pero fundamentalmente trabajo en un proyecto federal acompañándolo a Juan Manuel Urtubey porque quiero una Argentina integrada, donde no haya diferencias entre el puerto y el interior,” manifestó.