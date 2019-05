Escándalo en la ADP: “Argañaraz pretende volver por la ventana”

Tras un nuevo amparo presentado por la destituida secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP) de Salta, Patricia Argañaraz, Liliana Hermosilla, abogada del gremio, en diálogo con InformateSalta, salió con los tapones de punta y manifestó que “pretende volver por la ventana” en contra de la voluntad de los afiliados.

En la oportunidad, negó los dichos de Argañaraz acerca de supuestas irregularidades durante la asamblea, que determinó su desafiliación. “Todo el procedimiento se hizo correctamente, las pruebas están a la vista, ella nunca quiso dar explicaciones, siempre ponía excusas, hasta se enfermó falsamente”, disparó.

En ese marco, señaló que presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez y fiscal que están interviniendo en el nuevo amparo, como así también una denuncia penal por mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y posible cohecho.

Con respecto a la solicitud realizada por Tribuna Docente para que se expulse a toda la comisión directiva, aseguró que la presentación no cuenta con el número correspondiente de avales. “En la última asamblea no se podía ingresar un tema de revocación de mandato de toda la comisión porque afecta el derecho de información y de asistir de todos los que no fueron pensando que solo se trataba lo de Argañaraz”, sostuvo.

Al ser consultada sobre su posible dimisión al cargo - solicitud realidad por Argañaraz - sostuvo que ni los afiliados ni la comisión directiva se lo solicitaron. “Ella no es nadie acá, nunca fue nadie, se quería hacer la que era más que todos, y está claro que la que viola el estatuto y las leyes sindicales es ella, mi obligación es hacer respetar los intereses y los derechos de los afiliados”.

Por último, insistió que la asamblea es soberana y las decisiones deben respetarse. “Todos decidieron expulsarla y ella quiere volver por la ventana, es una falta de respeto, debería tener un poco de etiqueta y entender que la echaron", finalizó.