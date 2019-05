Sorpresa en Ciudad Judicial: El control que se hizo en la playa de estacionamiento

"Hola queria informar que en el estacionamiento frente a Ciudad Judicial están controlando a los autos las deudas de patente de Rentas".

Ese fue el mensaje que se viralizó por pasillos y oficinas de Ciudad Judicial y provocó que más de uno corra a ver si no los estaban multando, o incluso, llevándose los vehículos.

En realidad, es una tarea que cumplen agentes de la Agencia de Recaudación Municipal, que tiene por misión informar la deuda a cada automotor, invitando a ponerse al día con la deuda, en caso de existir. Sin embargo, el temor se adueñó de más de uno.

"En estos momentos personal de Fiscalización de Rentas, se encuentra en la playa de estacionamiento "Privada" ubicada al frente de la Ciudad Judicial, efectuando control de pago de patentes.

Desde cuando pueden ingresar a propiedad privada para efectuar tal control???

No promuevo ni digo que este bien no pagar la patente, lo que denuncio es la intromisión en propiedad privada para hacer multas o controles. Mañana o pasado entran a la playa de un edificio, super, shopping o porqué no otras playas de estacionamiento del centro o a tu casa (!).

Señores de Rentas, optimicen sus sistemas informáticos para ejercer esos controles no violen derechos para hacerlo.

Hago saber que además el señor, cuando fue enfrentado por las personas que administran el lugar y propietarios de los vehículos, dijo que estaba ahí por orden de su jefe y se negó a identificarse.

Compartir!!!"