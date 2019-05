Empieza el primer juicio a Cristina Kirchner por corrupción

Nacional Ayer

Este martes se inicia en Buenos Aires el primer juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, ahora precandidata a la vicepresidencia junto a su exjefe de Gabinete Alberto Fernández. Hay 13 imputados, entre los que se encuentra la ex presidenta y un ex ministro. Además, 160 testigos.