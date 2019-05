Una madre denunció maltrato y agresión en el hospital Papa Francisco

Comenzaron los primeros fríos y muchos niños comienzan a contraer enfermedades y afecciones de la estación. En ésta época, las guardias y centros médicos suelen llenarse de pequeños con cuadros febriles y problemas respiratorios. Las demoras en la atención suelen prolongarse por la creciente demanda, generando indignación y malestar en los pacientes.







En el Hospital Papa Francisco, el pasado sábado, se generó un incidente donde tuvo que intervenir la policía. Una joven madre, Lara Ayelen, denunció que sufrió maltrato y agresiones cuando su hijo se encontraba convulsionando.

“Fui a urgencias al hospital Papa Francisco en barrio Solidaridad. Mi hijo Nehemías de un año estaba con fiebre tenía tos y moquillo, me tuvieron hasta las 21.40 hasta que por fin me atiende la pediatra, aclaró que no lo reviso simplemente me dio que le compre Betametasona Ibuprofen”, describió.

La joven manifestó que desde que llegó al hospital, su niño no paraba de llorar y que la fiebre fue aumentando. De pediatría la derivaron a enfermería para que le colocaran la inyección al niño:

“Eran 22:50 y no atendían. Mi hijo empezó a llorar peor y subió mucho la fiebre la que ocasionó que convulsionara. Fui a pedir ayuda y me dijeron que tenía que esperar, que estaban suturando a un joven adicto que se había cortado los brazos. Desesperada toque la puerta varias veces gritando y pidiendo ayuda en la cual me atendió Briti, Mariana (María Flores, nombre falso que nos dió) gritándome y diciendo que no podía atenderme que estaba ocupada yo estaba a medio entrar y metió un portazo lastimándole la frente a mi hijo”.