Estalló de bronca: Así le quedó la rueda del auto, por un pozo en la ruta a San Lorenzo

Quizás a través de un medio algo se pueda hacer, dijo a InformateSalta esta mujer, que no podía más de su bronca al romper la segunda rueda en poco tiempo, culpa de los pozos que hay en la ruta 28, camino a San Lorenzo.

"Es la segunda vez que me pasa, que rompo una rueda en la ruta a San Lorenzo porque hay cráteres, no son pozos. La vez pasada me pasó con uno cerca de la Shell que los taparon un poco con alquitrán así que ahora es menos graves, pero hoy me volvió a pasar un poco antes de llegar a la Shell".

Explicó que venía a 60 KM/H, pero que son pozos que casi no se ven porque son chicos, aunque muy profundos. Tal es así que le deformó la llanta, como se puede ver en la foto.

Dijo además que está tratando de comunicarse con la Municipalidad pero no le responden.

Según nos comentó, en un diálogo con un empleado de la estación de servicios Shell que le cambió la rueda, el mismo le dijo que a cada rato entra gente con el mismo problema: Las ruedas rotas por los pozos.

"¿Y ahora quién se hace cargo? ¿Dónde va a parar la plata de mis impuestos? Ya tuve que cambiar una rueda y ahora debo llevar otra a arreglar. Me da mucha bronca, las calles están un desastre, es de terror. Ahora que están en campaña, ojalá hagan algo", dijo muy ofuscada la vecina.