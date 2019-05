Encuentran a un joven sin vida en Bº 20 de Junio

Sería un hombre de unos 40 años, el cual fue encontrado ayer en la tarde, alrededor de las 18:30, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de lo que sería un cuerpo en el sector de lo que se conoce como La Laguna, en Bº 20 de Junio, flotando.

Al llegar la policía constató la presencia del cuerpo, el cual al parecer llevaba varios días sin vida por su estado de descomposición. Posteriormente llegó el CIF entre otras divisiones para realizar pericias y posteriormente trasladar el cuerpo para su autopsia.

En el lugar un hombre reconoció el cuerpo y dijo que se trataba de su sobrino.

Al parecer, según informó AM 840, llama la atención el hecho de que haya estado tantos días en la Laguna y que no haya sido advertido por nadie, ya que no tiene gran profundidad.

Todo es materia de investigación y restará saber el resultado de la autopsia.