¿El Kun Agüero hizo la gran Icardi, pero con su propio hermano?

La foto que subieron Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti a sus historias de Instagram podría ser la confirmación de un romance.



En una habitación de hotel, compartiendo auriculares y posando para una selfie con caras serias, la modelo y el futbolista eligieron subir la misma foto, con el mismo texto: "Esperándote", sumado con un corazón y arrobando al Kun, escribió la rubia de 22 años, que estudia para ser martillera pública.



La respuesta del ex de Gianinna Maradona y Karina la Princesita fue, sobre la misma foto, sumar: "Lo que juego a la Play", con caritas llorando de risa.



De esta manera, el rumor instalado desde hace un par de meses, que aseguraba un romance entre ambos, quedaría confirmado por los propios protagonistas.



Pese a que en un principio el Kun reconocía a Sofía como "una amiga", mientras se especulaba que estaba en pareja con Tini Stoessel -con quien compartió la grabación de un videoclip y hasta recibió a su hermano Francisco con su mamá Mariana en Londres- ahora parecería que las cartas están echadas.

Inclusive revisando las fotos que sube la modelo en sus redes sociales, se ve que lleva por lo menos un mes viviendo en Inglaterra. Lo que no aclara es si está de vacaciones, si convive con el futbolista o si se radicó definitivamente allí.



Lo cierto es que desde que se separó de Karina la Princesita, el delantero pasó a ser uno de los solteros "más codiciados". Se lo ve en recitales y otras salidas nocturnas con amigos cuando viene a la Argentina, pero nunca formalizó con una pareja.



Al conocerse la noticias, muchos usuarios especularon con que la rubia ya fue pareja de uno de los hermanos del Kun. Si bien la información no fue confirmada por nadie del entorno, el trascendido sobre una posible "icardiada" familiar no se puede ocultar.



