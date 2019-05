Caso Arcadio: “Silva era solamente un empleado de la firma"

Luego que ayer Sebastián Héctor Silva, imputado como supuesto participe del delito de Asociación Ilícita Tributaria, se negara a prestar declaración en el marco de la causa que se sigue por evasión fiscal contra SEC. SA y ARCADIO Obras Eléctricas SRL, su abogado Fernando Teseyra, en diálogo con InformateSalta, explicó que “constitucionalmente no está obligado a hacerlo”.

En la oportunidad, sostuvo que su cliente, quien figura como socio del empresario Matías Huergo en cuatro empresas, hizo uso del derecho constitucional que le asiste a fin de que la defensa pueda evaluar la causa exhaustivamente. “Va a declarar en la medida que sea necesario para la defensa, si no lo vemos necesario vamos a mantener la abstención”, insistió.







Sobre su defendido, dijo que era solamente un empleado de la firma Arcadio, a quien se le dijo que se lo iba a retribuir por su trabajo designándolo socio de alguna de las empresas. “Él no sabía bien de que empresa, ni en que extensión, ni con cuantas acciones ni en que fecha, no tenía mayores precisiones”, expresó.

Con respecto a la función de su cliente en la empresa, señaló que se dedicaba a la parte de obras particulares y no trabajaba con funcionarios públicos ni con obras públicas. “La verdad que desconocía como se manejaba la empresa en ese rubro, eso lo hacían otros empleados, otros gerentes, otras personas de la empresa pero él no veía esa parte”.

En es marco, insistió en que Silva era simplemente un capataz. “Era él que llevaba a los obreros y veía las cosas técnicas de la obra, pero lo hacía respecto de obras en el sector privado, no en el sector público. No creo que haya sido una responsabilidad de él llevar la cuenta de los impuestos que se pagaba, no estaba dentro de su función”.

Asimismo no descartó que haya sido estafado en su buena fe. “Es una posibilidad, habrá que contrastarla con el resto de la prueba y si es necesario hacer algún tipo de reclamo lo haremos, todo va a depender de lo que encontremos en la prueba, no podemos hablar antes de acceder a la prueba, sería faltar a la objetividad, tenemos que ver que es lo que hay en la causa”.

También señaló que su defendido recibió una carta de despido sin causa en febrero de este año, luego de la explosión pública de la causa. “No se le dio ningún fundamento, le dijeron usted queda despedido pase a cobrar la indemnización”, aclaró.

La investigación

Teseyra señaló que se trata de una investigación compleja que ya tiene 7 cuerpos más de 1400 fojas. “Es una investigación voluminosa que lleva ya 2 años, donde hay mucha prueba que relevar y ver en que estado llega a la situación que está”, expresó.

No obstante, indicó que es una imputación “un poco incompleta” porque no se aclara concretamente a que facturas, impuesto o periodo se refiere. “Según la ley tributaria para que exista evasión tienen que superarse ciertos mínimos por periodo”, manifestó.

Próximas instancias

El letrado indicó que el Tribunal deberá resolver la situación procesal de los imputados. “El juez tiene 10 días hábiles contados desde la última indagatoria para resolver si dicta el procesamiento o la falta de mérito”, indicó.

Además subrayó que queda pendiente también la cuestión de la competencia respecto de los hechos que se vinculan al estado provincial. “Si la Cámara Federal confirma incompetencia volverá al fuero provincial y habrá que investigar todos los hechos conexos, y sino el mismo juez federal tendrá que citar a ampliación a indagatoria a los imputados que él considere corresponde y bueno ampliar la investigación”.