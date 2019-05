Con Urtubey a la cabeza, Alternativa Federal define su estrategia electoral

Tras el sorpresivo anuncio de Cristina Kirchner promoviendo a Alberto Fernández como candidato a presidente, el gobernador de Salta y precandidato a presidente por el espacio de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, confirmó que mañana se reunirá en Córdoba con los integrantes del espacio para definir la estrategia electoral.

En diálogo con los medios, aseguró que van a conversar sobre de que manera se organizan de cara a la presentación de las listas previsto para el 22 de junio. “Tenemos todavía un mes hasta la presentación de las candidaturas, así que vamos a trabajar para ver cómo se termina conformando el espacio y de ahí seguramente surgirán las candidaturas”, manifestó.

En la oportunidad, ratificó que representan una opción diferente al kirchnerismo y el macrismo. “El problema no es solo Macri que le está yendo mal en el gobierno, el problema es también el kirchnerismo, le hicieron mucho daño a la Argentina por eso para mi es importantísimo que nosotros podamos estar todos conscientes de la necesidad de construir este espacio”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de incorporar al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien confirmó que será candidato a Presidente, manifestó su deseo de sumarlo para que el espacio pueda ser lo más sólido, fuerte y plural posible. “Eso va a fortalecer aún más la potencia electoral que nosotros tenemos, queremos darles una opción a los que no quieren continuar con el gobierno de Macri y no quiere la vuelta del kirchnerismo”.







Con respecto a la decisión de Cristina Fernández Kirchner de presentarse a las elecciones como compañera de Alberto Fernández, consideró que "de mínima es raro“ que un candidato a vice anuncie quien encabezará la fórmula. "Claramente la conducción no la tiene él pero bueno es un espacio político diferente”, expresó.

Por último, opinó sobre el comienzo del juicio contra la exmandataria, en el que se investiga la concesión de obras en Santa Cruz, cuyo principal beneficiario fue el empresario Lázaro Báez. “En una sociedad que tiene normas, la gente tiene que dar explicaciones siempre, no hay porque negarse a eso”, finalizó.